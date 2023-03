W Suwałkach powstanie litewska szkoła

Minister spotkała się z prezydentem Suwałk w Urzędzie Miejskim. „Nasza współpraca z mniejszością litewską w Suwałkach od lat układa się bardzo dobrze. Jesteśmy w stałym kontakcie ze Wspólnotą Litwinów oraz konsulatem w Sejnach” – powiedział w trakcie spotkania prezydent Renkiewicz.Magistrat poinformował, że kilka tygodni temu Fundacja im. Biskupa Antanasa Baranauskasa – Dom Litewski w Sejnach kupiła kamienicę przy ulicy Mickiewicza w centrum Suwałk, gdzie ma powstać szkoła.

Mniejszość litewska chce powołania placówki z ojczystym językiem nauczania, ponieważ wiele młodych rodzin litewskich z Sejn i Puńska przenosi się do Suwałk. Od jesieni 2020 roku, w pomieszczeniach wynajętych od prywatnego właściciela, działa już litewskie przedszkole.”Zależy nam na wsparciu w tym procesie ze strony miasta Suwałki. Planujemy przeprowadzić remont kamienicy i dostosować ją do warunków oświatowych. Nasz plan to uruchomienie pierwszej klasy szkoły podstawowej już w kolejnym roku szkolnym” – powiedziała minister.

Litwini są jedną z najmniej licznych mniejszości w Polsce. Według szacunków kilka tysięcy osób pochodzenia litewskiego mieszka głównie w gminach Puńsk i Sejny w województwie podlaskim. Istnieje tam kilka szkół podstawowych z litewskim językiem nauczania. W Puńsku jest Liceum Ogólnokształcące. Istnieją także domy kultury, do których uczęszczają Litwini.