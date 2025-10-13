W rządzie odbyło się niejawne spotkanie premiera i lidera „Świtu nad Niemnem”

„Premier spotkała się z Remigijusem Žemaitaitisem, omawiano kwestie robocze. Uzgodniono, że tymczasowo Ministerstwem Kultury nadal będzie kierować Raminta Popovienė, a poszukiwania stałego ministra będą prowadzone przez samą premier” – powiedział doradca premier Litwy, Ignas Dobrovolskas.

Redakcja ZW.LT przypomina, że socjaldemokraci postanowili przejąć stanowisko ministra kultury od „Świtu nad Niemnem”. Prezydent Litwy, Gitanas Nausėda, wcześniej oświadczył, że nie powoła żadnego kandydata z partii Žemaitaitisa na stanowisko ministra kultury.

Rada Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej (LSDP) podjęła tę decyzję w sobotę po protestach środowisk kulturowych przeciwko przekazaniu Ministerstwa Kultury „Świtu nad Niemnem” oraz wypowiedziach przewodniczącego tej partii, R. Žemaitaičisa, na temat jednego z liderów protestów, dyrektora Litewskiego Narodowego Muzeum Sztuki Arūnasa Gelūnasa.

Lider tej partii stwierdził, że A. Gelūnas jest „organizatorem rozpoczętych przewrotów w państwie – członkiem skazanej partii” i spekulował na temat rzekomego żydowskiego pochodzenia A. Gelūnasa.

Wypowiedź R. Žemaitaičisa spotkała się z potępieniem ze strony prezydenta, przewodniczącego Sejmu, premier, socjaldemokratów i opozycji parlamentarnej za antysemityzm i podżeganie do nienawiści. Gitanas Nausėda oświadczył, że nie zatwierdzi żadnego kandydata „Świtu nad Niemnem” na ministra kultury.

Policja ogłosiła w sobotę, że rozpoczęła śledztwo w sprawie podżegania do nienawiści w związku z wypowiedzią R. Žemaitaitisa.

Po rezygnacji premiera Gintautasa Paluckasa nową koalicję rządzącą utworzyły frakcje Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, „Świtu nad Niemnem”, Litewskich Chłopów i Zielonych oraz AWPL-ZChR. Koalicja dysponuje 82 mandatami w Sejmie.