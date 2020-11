W regionie wileńskim covidowych łóżek wystarczy na kilka dni

W Wilnie zaczyna brakować covidowych łóżek, dlatego pod uwagę brany jest szpital w Olicie. Na przyjęcie pacjentów ze stolicy jest gotowy również szpital w rejonie święciańskim, jednak tam ostatnio wykryto ognisko koronawirusa.

Na dany moment w Wilnie wolnych jest ok. 30 łóżek. Ogółem w szpitalach regionu wileńskiego przebywa 238 pacjentów z Covid-19. Codziennie do szpitala z koronawirusem trafia 20-25 nowych pacjentów, średnia wieku – ok. 60 lat. Jest też kilku 20-letnich pacjentów – mówi A. Bilotienė-Motiejūnienė.

Dla 60 proc. pacjentów w regionie wileńskim stosowana jest terapia tlenowa. Kliniki Santaros o pomoc już poprosiły studentów wydziału medycyny.