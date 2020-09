W przyszłym roku emerytury mogą wzrosnąć powyżej 7%

Według najnowszego scenariusza rozwoju gospodarczego emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy mogą wzrosnąć w przyszłym roku o 7,17%. Oznacza to, że średnia emerytura wzrosłaby z 377 do 404 euro, a średnia emerytura przy wymaganym stażu pracy z 399 do 428 euro – wynika z raportu Ministerstwa Ubezpieczeń Społecznych i Pracy.