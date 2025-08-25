W przeddzień głosowania nad kandydaturą Ruginienė – planowane podpisanie umowy koalicyjnej

Jak informuje agencja BNS, przewodniczący frakcji LSDP Remigijus Motuzas, podpisanie umowy zaplanowano na poniedziałek. W weekend jej tekst był uzgadniany przez partnerów koalicyjnych.

„W obecnej sytuacji był to prawdopodobnie najbardziej realistyczny wariant, innych opcji nie było. Oczywiście, zawsze można doszukiwać się plusów i minusów, ale uważam, że na tym etapie ta koalicja jest gotowa do wspólnej pracy i pokonywania trudności” – powiedział R. Motuzas. „Ponieważ na wtorek zaplanowano drugie posiedzenie nadzwyczajnej sesji Sejmu, podczas którego ma zostać zatwierdzona kandydatura nowej premier, zdecydowano o podpisaniu umowy koalicyjnej dzień wcześniej” – dodał.

Skład koalicji został ostatecznie potwierdzony w piątek, kiedy rada LVŽS zatwierdziła przystąpienie partii do większości parlamentarnej.

Pod umową podpisy złożą przewodniczący frakcji: Remigijus Motuzas (LSDP), lider „Świtu nad Niemnem” Remigijus Žemaitaitis oraz przewodnicząca frakcji „chłopów” i AWPL-ZChR” Aušrinė Norkienė.

Redakcja ZW.LT przypomina, że po rezygnacji z funkcji premiera przez Gintautasa Paluckasa, socjaldemokraci rozpoczęli konsultacje w sprawie utworzenia nowej koalicji rządzącej.

Do współpracy zaproszono „Świt nad Niemnem”, która już wcześniej współpracowała z LSDP, oraz opozycyjny dotąd LVŽS. Obecni partnerzy koalicyjni – Związek Demokratów „W Imię Litwy” – nie zostali zaproszeni do nowej większości.

Dotychczasowa koalicja liczyła 86 posłów: 52 socjaldemokratów, 19 członków „Świtu nad Niemnem” i 15 demokratów. Po zawarciu nowej umowy koalicyjnej większość parlamentarna będzie się składać z 82 posłów: 52 socjaldemokratów, 19 „Świtu nad Niemnem” oraz 11 członków frakcji LVŽS i AWPL-ZChR.

Obecnie frakcję LVŽS w Sejmie tworzy sześciu przedstawicieli partii, dwóch posłów wybranych z listy tej partii, ale formalnie do niej nienależących – Ignas Vėgėlė i Rimas Jonas Jankūnas – oraz trzech posłów AWPL-ZChR.

Negocjacje koalicyjne toczyły się w czasie, gdy prezydent Gitanas Nausėda w czwartek oficjalnie przedstawił Sejmowi kandydaturę Ingi Ruginienė na stanowisko szefowej rządu.

Sejm podejmie decyzję w sprawie jej nominacji we wtorek.