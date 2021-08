W Podbrodziu został otwarty nowy fort dla Amerykanów

W poniedziałek na poligonie w Podbrodziu został otwarty nowy fort „Herkus” wojsk amerykańskich. Litewscy politycy wyrazili nadzieję, że Stany Zjednoczone zwrócą większą uwagę na obecność wojsk amerykańskich na Litwie. Zadeklarowali też, że będą dalej dążyć do tego, aby siły amerykańskie na Litwie były rozlokowane na stałe a nie wymieniały się co jakiś czas, jak to miało miejsce do tej pory.