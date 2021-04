Prezydenci Litwy i Polski Gitanas Nausėda i Andrzej Duda wezwali Rosję do natychmiastowego wycofania sił zbrojnych z granicy z Ukrainą.

„Wzywamy Rosję do natychmiastowego wycofania swoich sił z granicy ukraińsko-rosyjskiej, do realizacji porozumień mińskich i do współpracy z Ukrainą na podstawie prawa międzynarodowego i wzajemnego szacunku” - powiedział litewski prezydent cytowany w komunikacie prasowym.