W październiku zostanie otwarte litewskie zoo z nowymi zwierzętami i wieżą widokową

Wśród innowacji jest zbudowana na terenie wieża widokowa, sklep z pamiątkami, szerszy zakres działań edukacyjnych, a w przyszłości – większa liczba zagrożonych i chronionych zwierząt w zoo.

Przedstawiając najważniejsze kierunki strategiczne na najbliższe 5 lat, przedstawiciele ogrodu zoologicznego zapowiedzieli, że najwięcej uwagi będą poświęcać edukacji, badaniom naukowym i ochronie zagrożonych gatunków.

Do 2028 roku zoo będzie dążyć do zwiększenia liczby chronionych i zagrożonych gatunków do 50, aby ponownie zostać członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. Ma ono na celu zwiększenie liczby odwiedzających do 1,5 mln w ciągu 5 lat i ponad 100 tys. odwiedzających.

Instytucja zamierza również nadać wysoki priorytet projektom ochronnym, działalności naukowej i edukacyjnej, partnerstwom z instytucjami naukowymi, rozszerzaniu projektów wolontariackich i zwiększaniu rozpowszechniania zagrożonych zwierząt.