W Oranach i Elektrenach ekstremalna susza

Suszą zagrożone są również rejony trocki i nirsztański, gdzie zgodnie z obecną prognozą pogody, wskaźniki suszy osiągną maksimum we wtorek.

Sucho jest również na terenach Druskiennik, Janowa, Uciany i Święcian, a także w poszczególnych miejscowościach w rejonach wileńskim, solecznickim i ignalińskim.

Mała ilość opadów i wysokie temperatury, z którymi mamy do czynienia od kilku tygodni, przyczyniły się do wystąpienia suszy na przeważającej części kraju. Sytuacja na polach nie jest dobra, a miejscami wręcz dramatyczna. Prognozy pogody nie wskazują na to, że sytuacja się zmieni.