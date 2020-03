W Kłajpedzie wyzdrowiało 6 osób zarażonych koronawirusem

vdu

Ozdrowieńcy to cztery kobiety i dwaj mężczyźni. Żaden z nich nie należał do grupy ryzyka. Są to osoby w wieku od 20 do 50 lat – poinformował naczelny lekarz uniwersyteckiego szpitala w Kłajpedzie Vinsas Janušonis.

Większość pacjentów przechodziła leczenie od 12 – 13 marca. Osoby te mają przejść powtórne testy na obecność koronawirusa, ale to już tylko formalność – zaznaczył Janušonis.

W poniedziałek na Litwie wykryto 7 nowych przypadków koronawirusa. Ogólna liczba osób zarażonych wynosi 491. 7 osób zmarło, 7 wyzdrowiało.