„W imię Litwy” kończy współpracę z „Świtem nad Niemnem”

Oświadczenie pojawiło się w momencie, gdy socjaldemokraci, demokraci, „aušriečiai” oraz „chłopi” prowadzą rozmowy o nowej koalicji po rezygnacji byłego premiera Gintautasa Paluckasa.

– „Nie możemy współpracować z partią, która budowała swój kapitał polityczny na wypowiedziach antysemickich, szerzeniu teorii spiskowych, otwartym kłamstwie i przedstawianiu obywatelom zniekształconych faktów, liczb oraz niczym niepopartych opinii” – napisano w środowym wpisie ugrupowania na Facebooku.

Demokraci przyznali, że zawarta jesienią ubiegłego roku koalicja z „Świtem nad Niemnem” była błędem.



– „Na początku kadencji liczyliśmy, że wywoływane skandale były elementem kampanii wyborczej i po wyborach uda się skupić na pracy, a populizm zostawić za sobą. Niestety, te nadzieje się nie spełniły. Uczymy się na własnych błędach i ich nie powtarzamy” – stwierdzono w oświadczeniu.

Lider „W imię Litwy” Saulius Skvernelis dotychczas nie wypowiadał się jednoznacznie w sprawie pozostania w koalicji z „Świtem nad Niemnem”. Teraz ugrupowanie podkreśla, że retoryka tej partii „nie tylko wprowadza społeczeństwo w błąd, ale też podważa zaufanie do demokracji, jej instytucji oraz państwa”.

– „Świadomie wybrana taktyka skłócania, atakowania oponentów i podsycania nieufności w dłuższej perspektywie niszczy fundamenty społeczeństwa obywatelskiego, czego nie możemy tolerować” – napisali demokraci.

Według partii, demokratyczne państwo „musi chronić swoją reputację i kręgosłup wartościowy”. Demokraci podkreślają, że dziś, bardziej niż kiedykolwiek, władzy nie mogą sprawować ugrupowania, których strategia opiera się na podważaniu instytucji takich jak prokuratura, policja czy służby specjalne.

We wpisie przypomniano również, że liderowi „Świtu nad Niemnem” Remigijusowi Žemaitaitisowi Departament Bezpieczeństwa Państwa zalecił odmowę wydania dostępu do informacji niejawnych, a Specjalna Służba Śledcza prowadzi dochodzenie w sprawie możliwego nielegalnego finansowania partii.

Wcześniej w środę swoje stanowisko przedstawił także „Świt nad Niemnem”, który pośrednio nazwał demokratów siłą dzielącą.