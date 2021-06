W czwartek mieszkańcy na szczepienie są zapraszani bez wcześniejszej rejestracji

17 czerwca punkty szczepień będą czynne od godz. 8.00 do 20.00.

Przybyli na szczepienie bez uprzedniej rejestracji do centrum szczepień w Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego będą szczepieni szczepionkami „Comirnaty (Pfizer)” i „Vaxzevria (AstraZeneca)”, a w Centrum Szczepień Przychodni w Niemenczynie – szczepionką „Comirnaty (Pfizer)”. Po przybyciu można będzie zawczasu zaszczepić się drugą dawką szczepionki „Vaxzevria (AstraZeneca)” z minimalnym wymaganym odstępem wynoszącym 4 tygodnie od pierwszego szczepienia.

Osoby, które już zarejestrowały się na szczepionkę 17 czerwca, zostaną przyjęte w swoim czasie rejestracji. Starsi mieszkańcy oraz mieszkańcy z niepełnosprawnościami na szczepienie zostaną wpuszczeni bez kolejki.

Również od poniedziałku szczepionkę „Comirnaty (Pfizer)” można podawać osobom w wieku od 12 do 15 lat. Dziecku w wieku 12-15 lat do punktu szczepień musi towarzyszyć co najmniej jeden rodzic (opiekun) i takie przybycie uważa się za zgodę. Po przybyciu na szczepienie należy okazać akt urodzenia dziecka, a także dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z dzieckiem lub pokrewieństwo z podopiecznym.

Przybywając na szczepionkę, należy mieć swój dokument, potwierdzający tożsamość. Po przybyciu na drugie szczepienie jest wymagana karta szczepień, wydana przy pierwszym szczepieniu.

W przypadku powstania większej ilości pytań, dotyczących szczepionek lub procesu szczepień, odpowiedzi można znaleźć i na stronie internetowej www.koronastop.lt/vakcinavimas.