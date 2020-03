W czasie kwarantanny więcej zatruć alkoholem wśród nastolatków

vdu

Jak poinformował Gedas Batulevičius, kierownik wileńskiego wydziału Służby Ochrony Praw Dziecka, zwykle w ciągu miesiąca wydział otrzymuje jedno albo dwa takie zgłoszenia. Tymczasem w ciągu czterech dni bieżacego tygodnia juz wpłynęło 8 zgłoszeń .

Zarejestrowano 8 przypadków nadużycia alkoholu, siedem zatruć. Nastolatkowie są leczeni w szpitalu. W Kownie zanotowano pięć takich przypadków. J

Jak poiwedział kierownik wileńskiego wydziału Służby Ochrony Praw Dziecka, dzieci korzystając z tego, że nie muszą isć do szkoły i przebywają w domu bez opieki rodziców, nie przestrzegaja kwarantanny, spotykaja się i spożywają alkohol.

Rzecznicy praw dziecka przypominają, że to rodzice czy opiekunowie ponoszą odpwoiedzialność za zachowanie dzieci, i to oni powinni zadbać, by dzieci przestrzegały wymogów kwarantanny.