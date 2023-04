W ciągu roku spadła liczba osób, które uważają, że Litwa jest krajem bezpiecznym do życia

W 2022 roku osób, które uważały, że na Litwie można żyć bezpiecznie było 69%, a w 2021 roku – 76%.

Zdaniem minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė, wpływ na to miała wojna na Ukrainie i inne zagrożenia zewnętrzne.

Prawie 9 z 10 mieszkańców (87%) czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania – to najlepszy wynik od 2005 roku, kiedy rozpoczęto takie badania. 75% ludności kraju uważa, że ​​ryzyko stania się ofiarą przestępstwa jest niskie, 79% uważa, że ​​sytuacja kryminogenna w kraju jest dobra.

W porównaniu z innymi grupami osoby w wieku 50-75 lat czują się mniej bezpiecznie, gorzej oceniają sytuację kryminogenną i ryzyko stania się ofiarą przestępstwa. Mniej bezpiecznie czują się równieź osoby o najniższych dochodach oraz osoby mieszkające na obszarach wiejskich.

W ciągu ostatnich 20 lat największe obawy u ludzi budziły następujące kwestie związane z bezpieczeństwem publicznym: bezpieczeństwo ruchu drogowego, przestępczość z użyciem przemocy i korupcja.

W ubiegłym roku za jeden z najważniejszych problemów bezpieczeństwa publicznego została uznana nielegalna migracja. Problem ten był aktualny również w 2016 roku.

W ciągu 6 lat prawie o połowę (z 29% do 17%) zmniejszyła się liczba osób deklarujących, że w razie potrzeby bez problemu kupiłyby środki odurzające lub psychotropowe.

Z tym stwierdzeniem zgodziło się 37% osób młodych (15-29 lat), 27% osób w średnim wieku (30-49 lat) i 16% osób starszych.

W ciągu 4 lat liczba osób uzasadniających użycie nielegalnie nabytego towaru spadła o 25%. Takie zachowanie uzasadnia 37% mężczyzn i 26% kobiet.

Korzystanie z nielegalnie nabytych towarów bardziej uzasadniają osoby z niższym wykształceniem oraz mieszkające w regionach przygranicznych.

W ciągu ostatnich 2 dekad zwiększyła się liczba osób współpracujących z sąsiadami oraz ubezpieczających swój majątek. Również, jak informuje MSW, w ostatnich latach stosunkowo duża liczba osób zaczęła dbać o bezpieczeństwo swoich danych osobowych.

Najmniej o bezpieczeństwo swoje i swojego mienia obawiali się ludzie młodzi, osoby w średnim wieku częściej chroniły swoje dane osobowe i ubezpieczały swój majątek, osoby najstarsze częściej współpracowały z sąsiadami i nie chodziły samotnie po ciemku.

Na przestrzeni dekady wzrosło zaufanie do instytucji: Państwowej Straży Pożarnej (z 85% do 93%), policji (z 60% do 82%), Państwowej Straży Granicznej (z 46% do 75%) oraz Centrum Pomocy Ogólnej – od 57% do 88%.

W trakcie badania przeprowadzono wywiady z 3027 respondentami w wieku 15-75 lat.