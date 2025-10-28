W ciągu dwóch miesięcy policja zareagowała na kontrabandę balonami 140 razy

„Z punktu widzenia policji, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy reagowaliśmy 141 razy na opadające balony z kontrabandą, w 69 przypadkach udało się je znaleźć na miejscu, tzn. papierosy w pudełkach. W dziewięciu przypadkach udało się zatrzymać osoby, które je wysłały” – powiedział nadkomisarz Litwy, Arūnas Paulauskas w trakcie posiedzenia w Sejmie.

Zastępca szefa Państwowej Służby Ochrony Granic (VSAT) gen. Rustamasa Liubajevasa, płk. Montvydas, zauważył, że strażnicy graniczni w tym roku wykryli 544 balony, zatrzymując 101 osób za przemyt.

„Od początku roku przekazano sądowi 16 spraw związanych z kontrabandą, z czego 12 zostało już rozstrzygniętych, 18 osób zostało skazanych, a cztery sprawy są nadal w toku” – dodał nadkomisarz Litwy.

Szef Służby Bezpieczeństwa Publicznego, Viktoras Grabauskas, zasugerował, że w przyszłym roku powinny rozpocząć działalność specjalne jednostki ochrony przestrzeni powietrznej Litwy.

„Obecnie opracowujemy koncepcję, a sądzę, że w przyszłym roku będziemy mieć, może nie w pełni, ale będziemy mieć te jednostki z odpowiednimi środkami kinetycznymi” – powiedział Grabauskas.

W lipcu służba podała, że posiada odpowiednie środki, takie jak mobilne radary, systemy przeciwdziałania dronom i inne uzbrojenie, aby utworzyć jednostki odpowiedzialne za ochronę przestrzeni powietrznej.

Przed posiedzeniem, Paulauskas powiedział dziennikarzom, że przemytem nie zajmują się najniebezpieczniejsze grupy przestępcze działające w Litwie.

„Większość przemytników jest nam znana, ale musimy zebrać dowody, które pozwolą je pociągnąć do odpowiedzialności w konkretnym przypadku” – powiedział.

Dodał, że policja może działać tylko na Litwie, a organizatorzy przemytu w Białorusi „są obiektywnie trudni do schwytania”.

Generał Paulauskas nie skomentował, ile grup przestępczych zajmujących się przemytem działa w Litwie i czy są one ze sobą powiązane.

Dodał, że we wtorek odbędzie się pierwsze spotkanie robocze połączonej grupy dochodzeniowej.

Grupa ta składa się z funkcjonariuszy VSAT, Policji Litwy i Służby Celnej. O jej powołaniu szef MSW Litwy, Władysław Kondratowicz, poinformował w miniony weekend.

„W tym przypadku wszystkie trzy służby będą działać razem, aby jak najszybciej wykorzystać posiadaną wiedzę i doprowadzić do postawienia odpowiedzialnych osób przed wymiarem sprawiedliwości” – powiedział Paulauskas. „Zaczynając od tego, że to po prostu fizyczna praca w jednym pomieszczeniu, dzielenie się całą posiadaną informacją, w tym informacjami wywiadowczymi, wykorzystywanie wspólnych platform analitycznych, a w niektórych przypadkach po prostu podział ról, by jak najszybciej osiągnąć wyniki” – dodał.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu, z powodu balonów meteorologicznych używanych do przemytu papierosów z Białorusi, cztery razy zamknięto litewskie lotniska, co wpłynęło na ponad 140 lotów i ponad 20 tys. pasażerów.

Zgodnie z informacjami VSAT, 24 października wykryto trzy balony z kontrabandą, 25 października dwa, 26 października cztery, a 27 października trzy.

Z powodu zagrożenia balonami z kontrabandą, na czas nieokreślony zamknięto punkty kontrolne w Solecznikach i Miednikach.