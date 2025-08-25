W całej Litwie brakuje nauczycieli

– Obecnie, według przekazanych nam danych, brakuje 458 nauczycieli różnych przedmiotów. To 52 nauczycieli matematyki, 46 – języka litewskiego, po 20 – fizyki i chemii, 19 – języka angielskiego, 13 – języka niemieckiego oraz około 10 innych specjalności – powiedziała minister w poniedziałek w Wilnie.

Popovienė podkreśliła, że problem niedoboru pedagogów dotyczy całego kraju, choć – jak zapewniła – do 1 września sytuacja ma zostać rozwiązana.

– To nie jest problem tegoroczny ani ubiegłoroczny, lecz kwestia, która ciągnie się od wielu lat. Pewne działania ministerstwa dają już rezultaty, ale wciąż niewystarczające, by wszystkie szkoły były w pełni obsadzone. Wiem jednak, że placówki pracują nad tym i wierzę, że 1 września takich problemów nie będzie – stwierdziła.

W ubiegłym roku szkolnym, przed jego rozpoczęciem, brakowało około 650 nauczycieli.

W Wilnie 130 uczniów bez przydziału do szkół

Nadal nie rozwiązano kwestii nauki dla około 130 uczniów w Wilnie.

– Sytuacja w Wilnie nie jest normalna i samorząd miasta powinien pracować nad nią cały rok, a nie tylko tuż przed rozpoczęciem nauki. Wierzę, że do 1 września problem zostanie rozwiązany – zaznaczyła Popovienė.

W celu uzupełnienia braków, ministerstwo współpracuje z samorządem rejonu wileńskiego oraz szkołami zawodowymi prowadzącymi także kształcenie ogólne. Wolne miejsca zaoferowały również placówki podległe resortowi.

Dodatkowe miliony na nowe podręczniki

Minister ogłosiła, że na zakup nowych podręczników przeznaczono dodatkowe 10 mln euro.

– W budżecie na 2025 rok przewidziano 25 mln euro, jednak aby w pełni zaspokoić potrzeby szkół, w tym roku dodajemy jeszcze 10 mln euro – powiedziała.

Z tych środków szkoły będą mogły kupować podręczniki przez cały rok szkolny. Ministerstwo przypomniało, że w latach 2023–2024 na podręczniki i materiały dydaktyczne przeznaczono odpowiednio 24,4 mln i 23,2 mln euro.

Reforma egzaminów i planowane zmiany

Od tego roku uczniowie uczą się według zaktualizowanych programów nauczania, co wymaga nowych podręczników. W tym roku wydawcy opublikowali 34 tytuły, do końca 2025 r. ma się ukazać jeszcze 9, a w 2026 r. – kolejne 19. W latach 2023–2024 wydano łącznie 130 podręczników przygotowanych według nowych podstaw.

Ministerstwo planuje też przejrzeć próg zaliczenia matur oraz przeprowadzić szczegółową analizę egzaminów.

– Proponujemy, by w 2026 roku uczniowie, którzy nie zdadzą matematyki, mogli podejść do niej ponownie w sesji poprawkowej – czego dotąd nie było. Do tej pory możliwość poprawki istniała tylko w przypadku egzaminu z języka litewskiego i literatury – poinformowała Popovienė.

Rozważane są także zmiany w kalendarzu: część egzaminów miałaby się odbywać w czasie wiosennych ferii, aby odciążyć grafik maturzystów.