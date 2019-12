vdu

Projekt uchwały rządu w tej kwestii zakłada, że sieć 5G do 2022 roku ma być wdrożona w jednym z pięciu największych miast, zaś do 2023 roku we wszystkich pięciu miastach, czyli w Wilnie, Kownie, Kłajpedzie, Szawlach i Poniewieżu.

Do 2025 roku technologia ma być wdrożona na terenie wszystkich miast oraz terenach międzynarodowych korytarzy transportowych „Via Baltica” i „Rail Baltica” oraz magistralach, drogach krajowych i kolejowych.