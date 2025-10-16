Vytautas Landsbergis: rząd nie rozumie, przeciw komu protestują twórcy kultury

„Trzeba zrozumieć, przeciw komu są protesty. To bardzo zdrowe zjawisko, że społeczeństwo już nie godzi się na obecną sytuację. Kiedyś można było powiedzieć, że artyści są niezadowoleni, damy im pieniądze i się uspokoją. Słyszeliśmy to już wcześniej, z całym lekceważeniem wobec środowiska kulturalnego (…), ale teraz przychodzą inne grupy społeczne i inne części społeczeństwa, które mówią to samo – „Nemuno szlam” musi odejść” – w wywiadzie dla radia LRT powiedział, pierwszy przywódca niepodległej Litwy, Vytautas Landsbergis. „Ich największym koszmarem jest to, żeby nie być rządzącą grupą, większością. W rzeczywistości już oddali władzę „Świtowi nad Niemnem”. Już przyznali, że nie mogą bez nich istnieć” – dodał.

Profesor podkreślił, że socjaldemokraci nie rozumieją, że społeczeństwo nie chce godzić się z obecną sytuacją władzy i nie chce, aby w kierownictwie Ministerstwa Kultury byli przedstawiciele „Świtu nad Niemnem”.

Przypomnijmy, że w miniony weekend socjaldemokraci zdecydowali się przejąć Ministerstwo Kultury od „Świtu nad Niemnem”, a premier Inga Ruginienė rozpoczęła poszukiwania nowego ministra kultury.

Decyzja rządzących o oddaniu resortu kultury ruchowi „Świt nad Niemnem” oraz nominacja przez prezydenta Ignotasa Adomavičiusa – nieposiadającego kompetencji w dziedzinie kultury – na ministra kultury, wywołały protesty środowiska kulturalnego. 5 października zorganizowano strajk ostrzegawczy, w którym uczestniczyły setki instytucji kultury i tysiące osób w całej Litwie.

Przedstawiciele środowisk kulturalnych domagają się całkowitego wycofania „Świtu nad Niemnem” z Ministerstwa Kultury, argumentując, że kierownictwo tej formacji zagraża walce z dezinformacją, wolności słowa i innym wartościom świata demokratycznego.

I. Adomavičius ustąpił ze stanowiska po zaledwie tygodniu pracy.

Obecnie obowiązki ministra kultury pełni minister oświaty, nauki i sportu, socjaldemokratka Raminta Popovienė.