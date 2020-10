VRK: Najaktywniejsi – wyborcy w wieku 55–64 lat, najmniej głosowało osób w wieku 25–29 lat

Najmniej głosowali wyborcy w wieku od 25 do 29 lat, oznajmiła na konferencji prasowej w poniedziałek Laura Matjošaitytė, przewodnicząca Głównej Komisji Wyborczej (VRK).

„W wyborach do Sejmu wzięło udział 1 mln 167 tys. 796 wyborców, czyli 47,52 proc. wszystkich uprawnionych do głosowania, w tym ponad 666 tys. osób stanowią kobiety i 493 tys. – mężczyźni. Najaktywniejsi w wyborach byli wyborcy w wieku od 55 do 64 lat, czyli 125 tys. kobiet i prawie 95 tys. mężczyzn” – powiedziała Matjošaitytė.

Według VRK, najmniej było wyborców w wieku 25–29 lat; głosowało 39 tys. kobiet i prawie 35 tys. mężczyzn.

Z 73 już wybranych posłów do Sejmu 22 – to kobiety, a 48 – to mężczyźni. Spośród obecnych posłów na Sejm 46 z nich zostało wybranych powtórnie, pięciu z nich kandydowało z innej partii niż podczas wyborów w 2016 roku.