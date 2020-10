VRK: Kampania Tapinasa przeciwko AWPL-ZchR była negatywną reklamą, ale nie naruszała prawa

VRK podjęła taką decyzję w sobotę po prawie trzech godzinach narady.

VRK uznała, że ​​pismo „Viso gero, Valdemarai“, wydane przez Tapinasa, należy uznać za negatywną reklamę polityczną Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin.

W tej publikacji zachęca się ludzi do aktywniejszego udziału w wyborach, aby AWPL-ZchR nie przekroczyła progu wyborczego. Jeśli wyborcy nie mogą wybrać odpowiedniego kandydata, proponuje się im zepsucie karty do głosowania. W wydaniu przedstawiono również kandydatów partii do Sejmu, udzielając negatywnych informacji na ich temat, a także krytyczne wypowiedzi litewskich Polaków na temat AWPL-ZchR.

Pracownicy VRK zasugerowali, że wydanie pisma nie było opłacone z konta kampanii politycznej, ale większość członków instytucji uznała, że ​​nie może dojść do naruszenia, ponieważ ani Tapinas, ani założona przez niego instytucja publiczna „Laisvės TV” nie prowadzili kampanii politycznej.

Wyłącznie politycy i partie kandydujące do Sejmu mogą się rejestrować jako uczestnicy kampanii politycznej.

Jednocześnie VRK podjęła decyzję o przekazaniu zebranego materiału badawczego Komisji Etyki Informacji Publicznej w celu oceny, czy „Laisvės TV” i Andrius Tapinas nie naruszyli kodeksu etyki.