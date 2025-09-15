Vilmantas Vitkauskas:„Zapad” zwiększa nacisk informacyjny

„Zauważamy wzrost tego nacisku informacyjnego. Rozumiemy to jako transmisję wiadomości o ćwiczeniach „Zapad”, o ich rzekomej obronnej naturze, o wielkiej mocy militarnej Rosji i Białorusi” – w wywiadzie dla radia LRT powiedział szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Vilmantas Vitkauskas. „Porównując ten miesiąc z poprzednim, wzrost ten wynosi około dziesięciokrotnie, ale to nie jest nic wyjątkowego, takie rzeczy zazwyczaj obserwujemy przed każdymi ćwiczeniami, a po ich zakończeniu nacisk informacyjny zmniejszy się” – dodał.

Szef NKVC podkreślił, że sytuacja w cyberprzestrzeni na razie jest spokojna.

„Oczywiście, nie warto chwalić dnia przed zachodem słońca, te ćwiczenia jeszcze się nie zakończyły. Zwykle tuż przed oficjalnym zakończeniem ćwiczeń intensyfikuje się działania, więc dziś i jutro poczekamy, jak to się rozwinie” – powiedział szef NKVC. „Przeciwnik może nas zaskoczyć, ale nasza podwyższona czujność daje rezultaty, prawdopodobnie przeciwnicy rozumieją, że jesteśmy na to przygotowani, a instytucje mają opracowane algorytmy reakcji” – dodał.

Jak podała agencja BNS, Litewska Armia podkreśliła, że po rozpoczęciu ćwiczeń „Zapad” sytuacja nie uległa zmianie – ryzyko ataku na Litwę i NATO jest małe, ale istnieje możliwość różnych prowokacji.

Zgodnie z jej oceną, w tym okresie wzrasta prawdopodobieństwo naruszeń granicy, wlotów dronów, zakłóceń sygnałów i innych prowokacji.

Dane wywiadowcze wskazują, że w ćwiczeniach „Zapad” weźmie udział około 30 tysięcy żołnierzy, z czego w samej Białorusi oczekuje się do 8 tysięcy, a w Kaliningradzie do 4 tysięcy. Celem ćwiczeń jest demonstrowanie siły wobec Zachodu.

Ćwiczenia „Zapad 2025” trwają od 12 do 16 września.