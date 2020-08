Veryga: W samorządach, gdzie jest najwięcej zakażeń, możliwy scenariusz Niemenczyna

Według ministra zdrowia w najbliższym czasie komitet ds. COVID-19 omówi ograniczenie czasu pracy nocnych lokali. Również placówki medyczne ponownie mogą wprowadzić ograniczenia dla pacjentów.

Bardzo ważne, zdaniem A. Verygi, by lekcje w szkołach mogły odbywać się w tradycyjny sposób, a rodzice byli w stanie wyjść do pracy. Natomiast jeśli dojdzie do zakażeń wśród nauczycieli, trzeba będzie przejść na tryb on-line.

Dzisiaj na posiedzeniu rządu ma zapaść decyzja, gdzie w przestrzeni otwartej zostanie przywrócony obowiązek noszenia maseczek ochronnych.

Na podst. delfi.lt;