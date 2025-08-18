Veryga: w rozmowach koalicyjnych wezmą udział wszyscy partnerzy frakcji

Jego wypowiedź padła po tym, jak rządząca Litewska Partia Socjaldemokratyczna (LSDP) ogłosiła, że zamierza tworzyć większość parlamentarną z ugrupowaniem „Świt nad Niemnem” oraz z dotychczas opozycyjną LVŽS.

– Polacy musieli podjąć swoją decyzję w organach kierowniczych partii i my naprawdę nie planujemy w żaden sposób rozbijać frakcji. Wszystkie strony zostaną włączone do procesu negocjacyjnego, by mogły wyrazić swoje stanowisko. Mówimy tu o całej frakcji, nie tylko o „Chłopach” – powiedział Veryga.

Frakcja LVŽS w Sejmie działa wspólnie z Akcją Wyborczą Polaków na Litwie-Związkiem Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) oraz z dwoma posłami niezależnymi – Ignasem Vėgėle i Rimasem Jonasem Jankūnasem.

Według lidera LVŽS, ostateczną decyzję w sprawie udziału w koalicji podejmie rada partii. To ona upoważniła zarząd ugrupowania do powołania grupy negocjacyjnej, co – jak zapowiedział Veryga – ma nastąpić już w najbliższym czasie.

– Myślę, że jutro sformujemy grupę negocjacyjną. Włączymy do niej wszystkich członków frakcji, wszystkie zainteresowane strony i wtedy zobaczymy – dodał polityk.

Veryga podkreślił, że „Chłopi” nie stawiają warunków dotyczących stanowisk ministerialnych w nowym rządzie, ale będą akcentować swoje postulaty programowe.

– Naturalne, że nie chodzi o sam udział w koalicji dla liczby mandatów, lecz o realizację tego, co dla nas ważne, jakie obietnice zostały dane wyborcom – powiedział szef LVŽS.

Dodał, że ugrupowanie będzie proponować m.in. korekty w polityce podatkowej oraz zwróci uwagę na niedokończone kwestie związane z ochroną regionalnych instytucji i placówek edukacyjnych.

– Niektóre nasze postulaty pokrywają się z planami innych partii, ale nie zostały dotąd wdrożone, mimo wcześniejszych obietnic – zaznaczył.

Programowe priorytety na negocjacje mają zostać ułożone w ciągu jednego dnia.