Według ministra w przyszłości liczba testów będzie stopniowo powiększana.

Decyzję o testowaniu nauczycieli za pomocą szybkich testów krytykuje Aurelija Žvirblienė, naukowiec z Uniwersytetu Wileńskiego. Twierdzi ona, że szybkie testy nie powinny być urzywane do badań nauczycieli, ponieważ nie nadają się one do wczesnej diagnozy, najlepsze wyniki 14-50 dni po pierwszych objawach koronawirusa lub dodatnim wyniku testu molekularnego (PCR).