Veryga: Po powrocie z Polski należy się izolować. Będą niektóre wyjątki

„Obecnie trwają negocjacje z Łotyszami i Estończykami, ponieważ lista jest aktualizowana przez trzy państwa bałtyckie, a według wszystkich kryteriów Polska powinna na niej się znaleźć” – dodał Veryga.

Według niego, toczą się również negocjacje z Łotwą i Estonią w sprawie wyjątków osobom, które podróżują w celach pracy.

„Jest to kraj przygraniczny, do którego ludzie przyjeżdżają, aby pracować. Trzeba tylko skoordynować współpracę z Łotyszami i Estończykami, aby ci, którzy pracują w Polsce lub Polacy pracujący na Litwie nie musieli się samoizolować. To ważne dla rolników, którzy jadą na żniwa” – powiedział minister.

Polska powinna w piątek znaleźć się na liście krajów, po powrocie z których obowiązuje dwutygodniowa izolacja.

Według najnowszych danych Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, zachorowalność w tym kraju w ciągu ostatnich 14 dni sięga 20,1 przypadków na 100 tys. mieszkańców.