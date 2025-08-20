Veryga po spotkaniu z socjaldemokratami: są zgody w niektórych punktach

Zaznaczył również, że tego samego dnia planowane jest kolejne spotkanie z przedstawicielami socjaldemokratów oraz „Nemuno aušra”.

„Są sprawy, w których doszliśmy do porozumienia, ale są też takie, w których się nie zgodziliśmy, co jest normalne, ponieważ toczą się negocjacje. Teraz wracamy do naszego formatu zarządu, by omówić te kwestie, w których mamy różne zdania” – powiedział lider „chłopów”, Aurelijus Veryga. „Ustaliliśmy, że o godzinie szóstej spotkamy się już w trzyosobowym składzie – my, socjaldemokraci i przedstawiciele ‚”Świtu nad Niemnem”, i będziemy rozmawiać we trójkę” – dodał.

Według niego, różnice zdań z socjaldemokratami pojawiły się w kwestii przeglądu reformy podatkowej oraz legalizacji partnerstw.

„Nie ma jednej zasadniczej (czerwonej linii). Są punkty, w których nasze zdania się różnią, ale ponieważ nadal mamy do czynienia z procesem negocjacyjnym, nie chciałbym szerzej komentować tego publicznie” – wyjaśnił Veryga.

Lider LVŽS dodał, że podczas negocjacji strona „chłopów” wyraziła chęć objęcia 2-3 ministerstw.

„Musimy usiąść przy stole i poważnie porozmawiać” – stwierdził polityk.

Zaznaczył również, że nawet jeśli w środę wieczorem dojdzie do porozumienia co do możliwości współpracy w koalicji, ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie rada LVŽS. Kiedy się spotka, Veryga nie był w stanie podać.

Polityk stwierdził, że kwestie programowe, w których socjaldemokraci różnią się od „chłopów”, mogą uniemożliwić przystąpienie LVŽS do koalicji.

„Dlatego będzie to decyzja rady. Jeśli nie dojdziemy do porozumienia w jakiejś kwestii – a naturalne jest, że nie we wszystkim się zgodzimy – to rada będzie musiała określić, czy to, w czym się zgadzamy, jest wystarczające, by mogliśmy uczestniczyć w koalicji i współpracować” – powiedział lider „chłopów”, Aurelijus Veryga.

„Chłopi” przynieśli do negocjacji z socjaldemokratami 41 punktów programowych.

A. Veryga poinformował, że grupa negocjacyjna, która spotkała się z socjaldemokratami w środę, reprezentuje wszystkich 11 parlamentarzystów tworzących frakcję w Sejmie.

W chwili obecnej w wspólnej frakcji Sejmu działa sześciu przedstawicieli LVŽS, dwóch parlamentarzystów wybranych do Sejmu z listy partii, ale niezwiązanych z „chłopów” – Ignas Vėgėlė i Rimas Jonas Jankūnas – oraz trzech przedstawicieli Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR).

Przed spotkaniem A. Veryga powiedział BNS, że LVŽS wejdzie do koalicji albo w pełnym składzie frakcji sejmowej, albo wcale.

Jak informował BNS, po rezygnacji z funkcji premiera Gintautasa Paluckasa, socjaldemokraci rozpoczęli negocjacje dotyczące nowej koalicji. Do niej zaproszone zostały „Świt nad Niemnem” oraz „chłopi”. Dotychczasowi partnerzy – Związek Demokratów „W Imię Litwy” – nie zostali zaproszeni do koalicji.

Na stanowisko premiera socjaldemokraci proponują minister opieki społecznej i pracy Ingę Ruginienę.