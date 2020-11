Veryga: pierwsza partia szczepionek na Covid-19 na Litwę dotrze w styczniu

„Myślę, że uzyskanie pierwszej partii w styczniu jest realistyczne. Nie oznacza to jednak, że dostaniemy wszystkie szczepionki w tym czasie, ponieważ tak naprawdę niektóre otrzymamy dopiero w drugiej połowie przyszłego roku, ponieważ są one na bardzo różnych etapach powstawania”- powiedział minister na konferencji prasowej we wtorek.

Veryga podkreśla, że ​​to od producentów będzie zależało, jak poradzą sobie z rejestracją i dostawą leków.

Litwa wraz z innymi krajami Unii Europejskiej uczestniczy we wspólnych zamówieniach koordynowanych przez Komisję Europejską i planuje już zakup kilku milionów szczepionek od co najmniej trzech producentów.