Veryga obiecuje, że sześciolatki nie będą musiały nosić masek w przedszkolach

„Obowiązek noszenia masek łączymy z wiekiem – mają je nosić dzieci od sześciu lat i starsze. Niektóre z tych dzieci są nadal w przedszkolu. Niektórzy mają sześć lat, inni nie. Na pewno to wyjaśnimy. Masek nie muszą nosić dzieci uczęszczające do placówek przedszkolnych, ale wszyscy uczniowie, którzy przychodzą do szkoły, mają je mieć” – powiedział minister podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

„Z pewnością nie zgodziłbym się, że jest to przesada. Co więcej, wszystko zależy od postawy rodziców, ich nastroju, nastawienia dzieci i wyjaśnienia im, dlaczego maska ​​jest potrzebna, jak ją prawidłowo nosić. Wszystkie te historie, że będzie to przeszkadzać dziecku, że spowoduje niedobory tlenu, są wyssane z palca” – powiedział.

„Są wyjątki osób, które nie mogą nosić takiej maski ze względu na stan zdrowia” – dodał minister.