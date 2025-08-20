Veryga: nie słyszałem, by socjaldemokraci sprzeciwiali się AWPL-ZChR w koalicji

„Nie słyszałem takiej wypowiedzi z ich strony” – powiedział lider LVŽS, Aurelijus Veryga.

Według jego informacji, Litewska Partia Socjaldemokratyczna (LSDP) już rozmawiała na temat możliwego przystąpienia do koalicji z przedstawicielami AWPL-ZChR.

Przedstawiciele tej siły politycznej nie pojawili się na spotkaniu.

„Wczoraj zdecydowali, że ufają nam jako negocjatorom i kolegom z frakcji, dlatego postanowili, że nie będziemy reprezentować zbyt wielu osób… Wracamy do formatu frakcji i przedstawimy nasze stanowisko” – powiedział lider „chłopów”, A. Veryga.

„Chłopi” przybyli na rozmowy z socjaldemokratami z 41 punktami programowymi.

„Ustaliliśmy, że nie przyniesiemy całego programu. Bardzo go skróciliśmy, wybraliśmy to, co uważamy za ważne. 41 punktów, jeśli spojrzycie, to bloki obejmujące podatki, politykę regionalną, obronę, bezpieczeństwo i tak dalej. Tak, punktów jest trochę za dużo, ale po to jesteśmy politykami, żeby rozmawiać, uzgadniać, bo to, naszym zdaniem, jest ważne” – mówił lider LVŽS.

Obecnie w jednej frakcji Sejmu pracuje sześciu przedstawicieli LVŽS, dwóch parlamentarzystów wybranych na listach tej partii, ale niezależnych od „chłopów” – Ignas Vėgėlė i Rimas Jonas Jankūnas – oraz trzech przedstawicieli AWPL-ZChR.

Chociaż przedstawicieli AWPL-ZChR nie było, na spotkanie z socjaldemokratami przybył I. Vėgėlė.

„W negocjacjach trzeba uczestniczyć, słuchać, wiedzieć, usłyszeć. To całkowicie normalne, sądzę, że każdy z was postąpiłby dokładnie tak samo. Trzeba brać udział, po to zostaliśmy wybrani, żeby wiedzieć, co się dzieje, i mieć wpływ na to, co się dzieje… Ufam ‘ludowcom’. Mamy w frakcji uzgodnioną pozycję, ustaliliśmy ją, omówiliśmy. Gdybym nie ufał, to by mnie tu nie było” – powiedział I. Vėgėlė.

Na temat możliwości objęcia stanowiska w rządzie lub Sejmie parlamentarzysta na razie nie mówi.

„O stanowiskach można rozmawiać, gdy zostanie uzgodniony program, powołana premier i wtedy można zacząć rozmawiać o niższych stanowiskach. Na razie nie spieszmy się” – mówił Vėgėlė.

Przed spotkaniem A. Veryga powiedział w rozmowie z agencją BNS, że LVŽS przystąpi do koalicji albo całą frakcją Sejmu, albo wcale.

Po rezygnacji byłego premiera Gintautasa Paluckasa, socjaldemokraci rozpoczęli rozmowy na temat nowej koalicji. Do koalicji zaproszono „Świt nad Niemnem” oraz „chłopów”. Obecni partnerzy – Związek Demokratów „W imię Litwy” – nie zostali zaproszeni do koalicji.

Socjaldemokraci nominowali na premiera minister opieki społecznej i pracy Ingę Ruginienę.