VERT: ceny gazu ziemnego dla ludności wzrosną o 28-42% od lipca

Państwowa Rada Regulacji Energetyki (VERT) ogłosiła we wtorek nowe ceny gazu dla gospodarstw domowych, które wejdą w życie 1 lipca.

Dzięki zastosowaniu dotacji państwa cena metra sześciennego wzrośnie o 27,5% dla konsumentów wykorzystujących gaz do produkcji żywności do 1,02 EUR (z VAT) (grupa pierwsza), dla konsumentów korzystających dla ogrzewania domu (do 20 tys. metry sześciennych rocznie) – o 40% do 77 centów (druga grupa), a dla tych, którzy palą jeszcze więcej – o 41,5% do 75 centów (trzecia grupa).

Bez dopłaty taryfa dla pierwszej grupy konsumentów wyniosłaby od lipca 1,56 EUR (96% więcej niż obecnie), drugiej – 1,31 EUR (2,4 razy więcej), a trzeciej – 1,29 EUR (2,45 razy więcej).

Stała część taryf, niezależna od ilości zużywanego gazu ziemnego, nie ulegnie zmianie: dla pierwszej grupy będzie to 56 centów miesięcznie, dla drugiej i trzeciej – 3,99 EUR.

Według VERT największy wpływ na wzrost cen gazu miały zmiany na europejskich giełdach gazu. Ze względu na rosyjską agresję i presję energetyczną, cena gazu ziemnego na giełdzie w drugiej połowie roku ma sięgnąć 90-100 EUR za megawatogodzinę (bez VAT). W tym czasie, w latach 2016-2020, średnie ceny giełdowe nie sięgały 25 EUR za MWh.

W poniedziałek rząd postanowił pokryć do 54 centów ceny gazu ziemnego, jaką płacą konsumentom w gospodarstwach domowych. Taka maksymalna dotacja za metr sześcienny będzie wypłacana od lipca do końca grudnia.