VAT przekaże ochronę Cichanouskiej Policji Kryminalnej

Premier Inga Ruginienė oświadczyła, że decyzja o obniżeniu poziomu fizycznej ochrony białoruskiej liderki opozycji Sviatlany Cichanouskiej, mieszkającej w Wilnie, została podjęta po ocenie aktualnego poziomu zagrożeń. „Ochrona nie została zniesiona. Jest dostosowana do poziomu zagrożenia” – powiedziała. Jak dodała, służby „każdego dnia” analizują sytuację i modelują zakres ochrony odpowiednio do realiów.

zw.lt/BNS
fot. BNS/Paulius Peleckis

We wtorek LRT podało, że po obniżeniu poziomu ochrony dotychczasowe czynności Służby Ochrony Przywódców (VAT) zostaną przekazane Biuru Policji Kryminalnej, które zapewnia ochronę nie jak głowie państwa, lecz osobie, której obiektywnie może grozić określone ryzyko.

W środę portal poinformował również o tymczasowym zawieszeniu działalności biura Cichanouskiej w Wilnie; informację tę potwierdził LRT jej doradca ds. dyplomatycznych Dzianis Kučinski.

Cichanouskaja od przyjazdu na Litwę w 2020 roku była chroniona całodobowo przez funkcjonariuszy VAT.

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Remigijus Motuzas podkreślił, że poziom ochrony obniżono w związku ze zmianą oceny zagrożeń. Według jego relacji decyzję uzgodniono między VAT a Kancelarią Rządu.

