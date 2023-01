V.Čmilytė-Nielsen: doświadczenia Litwy z 13 stycznia sprawiają, że walka ukraińska jest niezwykle bliska i zrozumiała

Jej zdaniem, doświadczenia Litwy z 13 stycznia sprawiają, że walka ukraińska jest nam niezwykle bliska i zrozumiała.

„Widzimy, jak zjednoczona jest Ukraina w swoim bohaterstwie, niezwyciężoności, wzajemnym szacunku i pomocy. Zjednoczona w wierze w jedno zwycięstwo. Byliśmy zjednoczeni w styczniu 1991 roku i dzięki temu Litwa stała się niezwyciężona. Wtedy staliśmy się przykładem dla wolnego świata i tych, którzy go szukają, co to znaczy pragnąć wolności. Co to znaczy, gdy chęć obrony kraju przezwycięża strach i zmusza do zrobienia kroku dla siebie, swoich dzieci i kraju” – dodała V.Čmilytė-Nielsen.

Po uroczystym posiedzeniu w Sejmie, o godz. 12:00 na Placu Niepodległości odbędzie się uroczystość podniesienia flagi państwowej.

12:30–14:30 – godziny otwarcia drzwi w galeriach Litewskich Obrońców Wolności i Witraży Sejmu (I budynek).

12:30–14:30 – będzie można odwiedzić memoriał 13 stycznia w pobliżu Sejmu.

13:30 – uroczystość ku czci zmarłych na cmentarzu w Antokolu.

17:00–03:00 – instalacja projekcji wideo na fasadzie katedry wileńskiej dla upamiętnienia poległych za wolność.

17:30 – Msza Święta w Bazylice Archikatedralnej Wileńskiej.

19:00 – w kościele św. Katarzyny odbędzie się koncert „Laisvės balsas keičia pasaulį!” w wykonaniu Wileńskiej Orkiestry Kameralnej im. św. Krzysztofa i Chóru Kobiet Wileńskiego Centrum Kultury „Liepa”.

14 stycznia (sobota):

18:00 – spektakl „Juoda – Balta“ poświęcony ofiarom wydarzeń styczniowych odbędzie się w wieży telewizyjnej w Wilnie.

Podczas imprez obowiązywać będą ograniczenia ruchu

12 stycznia w godz. od 18:15 do 21:00 oraz 13 stycznia w godz. od 10:30 do 13:00 obowiązuje całkowity zakaz ruchu pojazdów na odcinku Alei Giedymina od ul. A. Goštauto do ul. Gynėjų oraz na odcinku ul. Gynėjų od ulicy A. Tumėno do Alei Giedymina.