Usługi bankowe na Litwie są droższe niż w innych krajach bałtyckich

vdu

Poseł zwróci się do przedstawicielstwa KE na Litwie z prośbą o ocenę, czy w związku z tym jest podstawa złożenia skargi do generalnej dyrekcji do spraw konkurencji Komisji Europejskiej.

„Skandynawskie banki mają duży wpływ na zachowanie stabilności systemu bankowego na Litwie oraz wzrostu gospodarki. Jednak fakty te nie mogą być podstawą do nadużywania pozycji dominującej” – uważa polityk.

Jego zdaniem, badanie cennika usług skandynawskich banków przeprowadzone na zlecenie Banku centralnego Litwy wykazało, że w większości przypadków ceny za usługi są większe niż na Łotwie i w Estonii.