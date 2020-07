Uroczystości z okazji Dnia Koronacji Mendoga

W Dniu Koronacji Mendoga myśliwce NATO patrolujący przestrzeń państw bałtyckich wzniosą się w powietrze. Na placu Daukantasa w południe odbędzie uroczystość podniesienia flagi państwowej. W uroczystości weźmie udział Litewska Orkiestra Wojskowa, która wykona m. in. utwór ,,On Fire” zwycięzcy krajowego Konkursu Piosenki Eurowizji ,,The Roop”.

Ministerstwo Zdrowia przypomina o środkach ostrożności oraz przestrzeganiu odpowiedniej odległości.

6 lipca 1253 r. Książę Mendog został koronowany na króla państwa litewskiego. Mendog był pierwszym i ostatnim królem Litwy. Koronacja Mendoga w ówczesnych realiach była uznaniem Litwy na arenie międzynarodowej.