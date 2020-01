Uroczyste posiedzenie Sejmu RL. Nagroda Wolności dla Albinasa Kentrasa

vdu

Podczas uroczystego posiedzenia Sejmu głos zabrał kardynał Sigitas Tamkevičius, zauważając, że dla budowania jaśniejszej przyszłości Litwy konieczne jest, by wszyscy „duchowi i świeccy, ludzie władzy i zwykli obywatele wzięli odpowiedzialność za przyszłość naszej ojczyzny, przynajmniej próbując zmienić się na dobre, usuwając gniew z naszych serc i nic więcej”.

Uczestnik wydarzeń z tragicznej nocy 13 stycznia, Robertas Gradauskas, zauważył natomiast, że wolności Litwy 29 lat temu bronili przede wszystkim ludzie bardzo młodzi: siedemnasto, dwudziestoletni.

„Staliśmy tak, jakbyśmy byli częściami jednego ciała, złączyliśmy dłonie i nie było mowy o wycofaniu się. (..) Przed tobą jest wróg, za tobą nadzieja ludu, którą dał ci cały naród litewski – mówił obrońca wieży telewizyjnej.

13 stycznia to tradycyjnie dzień wręczenia Nagrody Wolności. Ustanowiona przez Sejm nagroda przeznaczona jest dla osób zasłużony dla wolności, demokracji i walki o prawa człowieka. Docenia także wkład osób i organizacji zachęcających do międzynarodowej współpracy w walce o prawo do samostanowienia i narodów i suwerenność Europy Środkowej i Wschodniej. W tym roku otrzymał ją „człowiek z kamerą” – Albinas Kentras – partyzant, kronikarz litewskiego odrodzenia, kawaler Orderu Krzyża Pogoni.

„Dla wolności ofiarowało swoje życie wielu ludzi, zwłaszcza litewskiej wsi, którzy ze wszystkich sił wspierali walczących o wolność. (…) Walka naszej rodziny o wolność rozpoczęła się wtedy, gdy mój brat, przez radio własnej konstrukcji usłyszał wiadomości i powiedział do mnie: Albinuk, już nie ma Litwy. W kolejnych dniach trzeba było zdecydować: uciekać na Zachód, czy pozostać na Litwie i bronić jej od wrogów, słowem, pismem, a również – z bronią w ręku. Nasza rodzina zdecydowała, że pozostanie w Ojczyźnie” – mówił podczas uroczystości laureat Nagrody Wolności.

W uroczystym posiedzeniu Sejmu 13 stycznia 2020 r. wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz Litwy, prezydent Gitanas Nausėda, premier Saulius Skvernelis, byli prezydenci Valdas Adamkus i Dalia Grybauskaitė, Vytautas Landsbergis. Polskie władze reprezentował wicemarszałek Senatu Michał Kamiński.