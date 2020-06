Uroczyste otwarcie granicy polsko-litewskiej. ,,Bądźmy razem także w przyszłości”

,,Bardzo cieszę się, że tę ostatnią bardzo trudną perspektywę, którą niestety dla całej Europy, dla całego świata zgotował koronawirus, przechodzimy wspólnie jako przyjaciele i że z powrotem wracamy do normalnej współpracy na wielu polach” – powiedział premier RP Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu wymienił w tym kontekście wymianę handlową, gospodarczą, ale też kulturalną. Podkreślił wagę wizyt składanych nawzajem. ,,Wracamy do normalnego życia, normalnych kontaktów i to w tym miejscu, w którym przed kilkunastu laty granica polsko-litewska po raz pierwszy została otwarta przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego i prezydenta Valdasa Adamkusa. Prezydent Lech Kaczyński i prezydent Valdas Adamkus doskonale wiedzieli, że razem Litwa i Polska również w Europie będą mogły osiągnąć więcej. I to się dzieje” – zaznaczył M. Morawiecki.

Mateusz Morawiecki/Fot. Roman Niedźwiecki

Premier RP akcentował, że Litwa i Polska planują wspólne projekty infrastrukturalne w obszarze energetyki, pracują nad Via Balticą, Rail Balticą, drogą S61. Polska wspiera Litwę na wszystkich możliwych forach europejskich w sprawie elektrowni w Ostrowcu. Jednocześnie Polsce i Litwie zależy na dobrej współpracy z Białorusią – współpracy gospodarczej, ale też politycznej.

,,Wierzę, że przed narodem polskim i litewskim, przy naszej współpracy jest wspaniała przyszłość, bardzo dobre perspektywy w Unii Europejskiej oraz perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej, handlowej, kulturalnej i na wszelkich innych polach. Ciężarówki jeżdżą coraz częściej, ruch osobowy będzie z coraz większym natężeniem na tym przejściu się pojawiał i to jest dobry prognostyk na przyszłość, który nie byłby możliwy bez tak dobrej współpracy z Litwą” – dodał M. Morawiecki.

Podczas uroczystości symbolicznego otwarcia polsko-litewskiej granicy premier Saulius Skvernelis zauważył, że środki, które zastosowały Litwa i Polska, dowiodły, że potrafimy podołać takim wyzwaniom jak pandemia.

,,Stale rozmawialiśmy z panem premierem, co prawda nie koordynowaliśmy swoich działań, ale okazało się, że podążaliśmy w bardzo podobnym kierunku. Bardzo się cieszę, że nam – Litwie i Polsce – rządom naszych krajów udało się zapanować nad pandemią, udało się wesprzeć przedsiębiorców, biznesy, udało się zachować życie ludzkie, także zachować życie społeczne” – powiedział S. Skvernelis.

Fot. Roman Niedźwiecki

,,Ten ruch, który widzimy za naszymi plecami, świadczy o tym, że nasz biznes, nasze kraje współpracują, życie aktywnie się toczy. I to właśnie otwarcie granicy polsko-litewskiej na kilka godzin wcześniej niż otwarcie w ogóle granic, świadczy o partnerstwie, jest bardzo symboliczne” – dodał szef litewskiego rządu. S. Skvernelis akcentował, że zadaniem Polski i Litwy jest utrzymanie partnerstwa strategicznego. ,,Bądźmy razem także w przyszłości” – dodał.