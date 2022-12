Uproszczono procedurę zamówienia drugiego dokumentu tożsamości

Z możliwości zamówienia dokumentu tożsamości będzie można skorzystać tylko wtedy, gdy od ostatniego skanowania danych biometrycznych osoby upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy.

Innowacja ta weszła w życie 13 grudnia po wydaniu przez ministrów spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych wspólnego zarządzenia w sprawie korekty opisu wydawania dowodu osobistego i paszportu.

Departament Migracji zauważa, że ​​obywatele Litwy, którzy zamówili jeden dokument, np. dowód osobisty, niedług potem często chcą otrzymać także paszport.

W tym celu osoby musiały ponownie zarezerwować czas wizyty i osobiście przyjść do działu obsługi klienta, gdzie ponownie były skanowane ich dane biometryczne – wizerunek twarzy i odciski palców.

Po wprowadzonych poprawkach, jeśli od zeskanowania danych biometrycznych nie minie więcej niż pół roku, każdy obywatel Litwy będzie mógł zamówić nowy dokument zdalnie, ponieważ do produkcji dokumentu wykorzystane zostaną już pobrane dane – do Departamentu Migracji trzeba będzie przyjść dopiero po odbiór dokumentu.

Uproszczona procedura będzie miała zastosowanie również w przypadku utraty dokumentu osobistego. W takim przypadku tylko osoba, do której należy nowy dokument będzie mogła go odebrać, nie będzie mogła upoważnić do tego innej osoby ani odebrać paszportu lub dowodu osobistego za pośrednictwem kuriera.

W tym roku pracownicy Departamentu Migracji wydali obywatelom Litwy łącznie ponad 416 tys. paszportów i prawie 270 tys. dowodów osobistych.