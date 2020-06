Uniwersytet Wileński poprawił swój wynik w ważnym rankingu

Wynik Uniwersytetu Wileńskiego jest najlepszym wśród litewskich uczelni. Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie już dwa lata z rzędu znajduje się w przedziale 801 – 1000 rankingu „QS World University Rankings”.

Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina wypadł z przedziału 591 – 600 i w tegoroczej edycji rankingu znalazł się w grupie 651-700. Natomiast Kowieński Uniwersytet Technologiczny w tym roku jest w przedziale 801 – 1000, a rok wcześniej uplasował się na miejscach 751 – 800.

Inne litewskie uniwersytety nie trafiły do zestawienia 1000 najlepszych uczelni wyższych na świecie.

Drugi rok z rzędu nie zmieniła się natomiast trójka liderów zestawienia. W czołówce pozostają trzy uczelnie ze Stanów Zjednoczonych: Instytut Techniczny Massachusetts, Uniwersytet Stanforda oraz Uniwersytet Havarda.

Znakomite wyniki osiągnęły również polskie uczelnie. Uniwersytet Warszawski awansował o 28 pozycji i zajął 321 miejsce, Uniwersytet Jagielloński awansował o 12 pozycji (na 326 miejsce), a Politechnika Warszawska awansowała o 10 pozycji (do grupy 511-520). Do grona tysiąca najlepszych na świecie awansowała Politechnika Śląska. Łącznie w QS World University Ranking 2021 znalazło się 15 polskich uczelni. Poza wymienionymi są to: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Krakowska, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Uniwersytet Wrocławski. Wszystkie one zajmują miejsca ex aequo w przedziale 801-1000.

Autorzy rankingu biorą pod uwagę reputację uczelni w świecie akademickim, opinie wykładowców i pracodawców, liczbę zagranicznych studentów i wykładowców, stosunek liczby wykładowców do studentów, publikacje naukowe.

QS World University Rankings (Światowe Rankingi Uniwersyteckie QS) – rankingi najlepszych uczelni na świecie publikowane od 2004 przez organizację Quacquarelli Symonds (QS), do 2009 wspólnie z „The Times”.