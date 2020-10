Unijny komisarz Sinkevičius: Morze Bałtyckie się budzi i ma przyszłość!

Renata Butkiewicz: Morze Bałtyckie jest wśród pięciu najbardziej zanieczyszczonych akwenów wodnych na świecie. Państwa regionu owszem, współpracują w tym zakresie, jednak jak dotąd nic to nie przyniosło, więc co Pan zamierza?

Virginijus Sinkevičius: Właśnie brakuje owocnej współpracy w tym zakresie. Jeżeli mówimy o Morzu Bałtyckim albo dowolnej innej inicjatywie dotyczącej ochrony środowiska, zazwyczaj są to porozumienia między ministrami środowiska. Z jednej strony to jest dobre, jednak nie pozwala osiągnąć zamierzonego celu. Akurat w tej deklaracji znalazło się wspólne porozumienie wszystkich państw położonych nad Morzem Bałtyckim, a dołączyli do niej nie tylko ministrowie środowiska, ale również rybołówstwa i rolnictwa. To jest bardzo wyraźny i pozytywny sygnał, że to, co się dzieje nawet kilkaset kilometrów od wybrzeża, ma wpływ na morze i musimy szukać horyzontalnego rozwiązania.

R.B.: To jest półzamknięte, płytkie morze, gdzie zanieczyszczenia zatrzymują się znacznie dłużej niż w innych morzach. Jakie działania należy powziąć w najbliższym czasie?

V.S.: Zgadzam się z ekspertami, naukowcami, oni mają rację. Tak, Morze Bałtyckie jest wyjątkowe, potrzeba np. 30 lat, by woda całkowicie się odnowiła. Doskonale pani zaakcentowała podstawowy problem – ,,zanieczyszczenie” i najważniejszym akcentem tego porozumienia jest walka ze źródłami zanieczyszczeń. Po pierwsze eutrofizacja, to proces, który w 97 proc. dotyczy Morza Bałtyckiego i stan Bałtyku tylko się pogarsza. W tej kwestii konkretne działania przewidziano w rolnictwie, trzeba pomóc rolnikom przejść na bardziej ekologiczne rolnictwo, by do 2030 roku móc zmniejszyć o 50 proc. wykorzystywanie pestycydów. Przewidziane są konkretne działania w sprawie oczyszczalni ścieków w miastach, które trafiają do rzek. Trzeba wyeliminować zanieczyszczenia farmaceutyczne, z mikroplastiku, śmieci, które trafiają do morza. Określiliśmy źródła zanieczyszczeń, a to jest w większości walka z plastikiem, wyeliminowanie opakowań plastikowych. Również rybołówstwo jest ważnym aspektem, który ma wpływ na stan morza i tutaj należy uwzględnić zalecenia naukowców, by odpowiednio chronić zasoby rybne. Połów ma być możliwy tylko z uwzględnieniem norm, które pozwolą na odnowienie zasobów rybnych. Zatem trzeba będzie pomóc rolnikom znaleźć rozwiązania, które pozwolą zmniejszyć ilość zanieczyszczeń.

R.B. Czy w najbliższym czasie resorty rolnictwa tym się zajmą?

V.S.: Bez wątpienia. To jest jednym z założeń Zielonego Ładu. Ministerstwa Rolnictwa – i nasze i innych państw – będą poszukiwały sposobu, by pracować nad tym z rolnikami, by przejść na bardziej ekologiczne uprawy. Myślę, że sami rolnicy są zainteresowani w tym, by ich produkcja była bardziej zdrowa, konkurencyjna.

R.B.: Jak mieszkańcy, każdy z nas może się przyczynić do ratowania Morza Bałtyckiego?

V.S.: To zależy od zachowania każdego z nas. Musimy zachowywać się odpowiedzialnie, będąc nad morzem i nie zapominać, że to, co robimy wiele kilometrów od wybrzeża, w miastach, również ma wpływ na ekosystem morza. W przyszłym roku zamierzamy zorganizować kampanię informacyjną adresowaną do mieszkańców, by podsunąć rozwiązania np. co do segregacji śmieci. Odpady, śmieci nigdzie nie znikają, a trafiają do akwenów wodnych. Głos społeczeństwa jest bardzo ważny, bo wola polityczna wynika zazwyczaj z tego, że mieszkańcy potrafią zaakcentować ważne dla nich kwestie.