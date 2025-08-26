Unia Europejska uruchamia system monitorowania pobytu cudzoziemców

Nowy system będzie również gromadzić dane osób, którym odmówiono wjazdu na terytorium UE, a w określonych sytuacjach informacje te mogą być wykorzystywane w ramach walki z terroryzmem i poważną przestępczością. System EES pomoże również w dokładniejszym ustaleniu tożsamości – dane osobowe i biometryczne będą przechowywane w centralnej bazie danych.

„System ten zmodernizuje i usprawni zarządzanie zewnętrznymi granicami UE, zapewni wiarygodne dane o przekroczeniach granic, pomoże identyfikować osoby przekraczające dozwolony czas pobytu, a także przeciwdziałać fałszowaniu dokumentów i tożsamości. AIS przyczyni się do zapobiegania nielegalnej migracji i wzmocni bezpieczeństwo obywateli państw członkowskich UE” – podkreślił szef MSW Litwy, Władysław Kondratowicz.

Minister spraw wewnętrznych Litwy, Władysław Kondratowicz, fot. BNS/Paulius Peleckis

Od 12 października system EES zostanie najpierw uruchomiony na przejściu granicznym w porcie lotniczym w Wilnie. Z czasem, po odpowiednim przygotowaniu, zostanie wdrożony także w pozostałych punktach kontroli granicznej – w portach lotniczych, morskich, drogowych i kolejowych. Obecnie na Litwie funkcjonuje łącznie 15 punktów kontroli granicznej: 4 lotnicze, 4 morskie, 4 drogowe i 3 kolejowe.

W miarę zbliżania się daty uruchomienia systemu, podróżni będą informowani o nadchodzących zmianach poprzez kampanie informacyjne prowadzone na lotniskach, przejściach granicznych oraz w innych miejscach publicznych. Celem tych działań jest zapewnienie, że osoby podróżujące do UE lub z jej terytorium będą odpowiednio przygotowane na nowe procedury przekraczania granic.

Od października państwa członkowskie UE rozpoczną wdrażanie systemu w sposób stopniowy, by uniknąć zakłóceń w pracy punktów granicznych. Plan zakłada pełne uruchomienie systemu w ciągu sześciu miesięcy. W tym czasie służby graniczne będą sukcesywnie rejestrować dane obywateli państw trzecich przekraczających zewnętrzne granice UE.

Stopniowe wdrażanie systemu ma na celu jego płynną integrację oraz zapewnienie odpowiedniego czasu na dostosowanie się do nowych procedur zarówno przez służby graniczne, jak i sektor transportowy oraz samych podróżnych.

System EES został zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami ochrony danych osobowych i prywatności, zapewniając bezpieczeństwo informacji o podróżnych.

Wdrożenie systemu stanowi istotny krok UE w kierunku bardziej bezpiecznego i efektywnego zarządzania granicami. Dalsze działania obejmą ścisłą współpracę z unijną agencją eu-LISA, odpowiedzialną za zarządzanie dużymi systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, aby zapewnić skuteczne funkcjonowanie EES.

fot. BNS/Paulius Peleckis

Szczegółowe informacje na temat systemu AIS, jego działania oraz harmonogramu wdrożenia są dostępne na stronach internetowych:

Travel Europe – informacje dla podróżnych

https://travel-europe.europa.eu/en/ees

https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen/smart-borders/entry-exit-system_en

Informacje dla podróżujących do Litwy i z niej są również dostępne na stronie https://robars.lt/