Umowa koalicyjna podpisana. Nie ma zgody co do pisowni nazwisk w oryginale

Partnerzy koalicyjni zadeklarowali wsparcie dla koalicyjnego rządu Ingridy Šimonytė.

W umowie zostały zawarte również kwestie o szczególnym znaczeniu dla partnerów koalicyjnych, co do których nie ma konsensusu. Należą do nich zmiany legislacyjne umożliwiające pisownię nazwisk na stronie głównej dokumentów wszystkimi literami alfabetu łacińskiego oraz zezwolenie na legalizację partnerstwa neutralnego płciowo, opartego na wzajemnej odpowiedzialności.

Po podpisaniu tej umowy ruszą negocjacje dotyczące programu rządowego oraz tek ministerialnych i stanowisk w Sejmie.

Na czele nowego rządu stanie Ingrida Šimonytė, lider konserwatystów. Koalicja będzie miała 74 przedstawicieli w Sejmie na 141 posłów.