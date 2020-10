Udogodnienia w głosowaniu podczas wyborów do Sejmu

W wyborach przedterminowych, w odróżnieniu od lat ubiegłych, oprócz budynku samorządu w Solecznikach wyborcy Solecznicko – Wileńskiego Okręgu Wyborczego Nr 56 będą mogli oddać głos w budynkach starostw w Ejszyszkach i Rudaminie oraz Sali Imprez w Jaszunach – informuje Samorząd Rejonu Wileńskiego.

W tym roku głosowanie przedterminowe będzie trwało nie dwa dni jak zazwyczaj, a cztery – od 5 do 8 października. Wyborcy będą mogli głosować o godzinę dłużej od godziny 7.00 do 20.00, a nie jak wcześniej od 8.00 do 20.00.

7,8 i 9 października odbędzie się głosowanie w punktach specjalnych t.j. w szpitalach, domach opieki i pomocy społecznej, zakładach karnych.

9 i 10 października będzie można głosować w domu. Z tej formy głosowania będą mogli skorzystać nie tylko niepełnosprawni czy osoby powyżej 70 roku życia, które nie mają możliwości przyjścia do lokali wyborczych, ale także opiekunowie osób niepełnosprawnych oraz osoby, u których zdiagnozowano COVID-19 lub podejrzewa się u nich tę chorobę czy też przebywają w izolacji.

Udając się do lokalu wyborczego należy pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości, maseczki i długopisu.