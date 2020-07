Uczniowie z polskich szkół z lepszymi wynikami na egzaminie z litewskiego

200 setek, w tym po jednej ,,setce” uzyskali uczniowie z polskiej szkoły i rosyjskiej. Z polskich szkół na Litwie państwowy egzamin z języka litewskiego wybrało 447 uczniów.

,,Pandemia nie obniżyła poziomu abiturientów, jest więcej setek. Kandydaci, którzy uzyskali od 86 do 99 pkt. stanowią ok. 10,5 proc. Liczba uczniów, którzy nie zdali egzaminu i otrzymali mniej niż 16 pkt. wynosi 10,7 proc., jednak można to wytłumaczyć tym, że na państwowy egzamin z jęz. litewskiego zdecydowali się uczniowie, którzy mieli niezadowalające oceny roczne” – mówi Rūta Krasauskienė.

Egzaminu z języka litewskiego nie zdało 1683 abiturientów ze szkół litewskich, 143 – ze szkół zawodowych, 101 – ze szkół rosyjskich, 86 – polskich.

W przyszłym tygodniu będzie wiadomo, jak ma wyglądać nowy rok szkolny, czy lekcje będą się odbywały w trybie normalnym, czy dominować będzie zdalne nauczanie.