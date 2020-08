Uczniowie wracający do szkół będą ubezpieczeni przez cały wrzesień

Po letniej przerwie wakacyjnej uczniowie wracają do szkół. Wraz z powrotem do tradycyjnej nauki prawdopodobny jest również powrót zwiększonego ruchu samochodowego, jak i korków podczas podróży do placówek oświatowych. Ogólnokrajowa kampania na rzecz odpowiedzialności społecznej „Chroń mnie” wzywa do zachowania czujności na drodze i przypomina, że ​​wszyscy uczniowie w kraju będą ubezpieczeni od wypadków w drodze do szkoły przez cały wrzesień.