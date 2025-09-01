Uczniowie objęci automatycznym ubezpieczeniem

Ubezpieczenie aktywuje się automatycznie – rodzice nie muszą składać żadnych wniosków. Świadczenie do 5 tys. euro będzie wypłacane niezależnie od winy dziecka. Zakres ochrony obejmuje poruszanie się pieszo, rowerem, na rolkach, deskorolce czy hulajnodze bez napędu elektrycznego – na terenie całej Litwy i o każdej porze.

Jednocześnie spółka podkreśla kluczowe wyłączenie: polisa nie obejmuje wypadków podczas jazdy pojazdami elektrycznymi (np. e-hulajnogą).

„Ta ochrona obowiązuje dzieci poruszające się pieszo, rowerem, na rolkach, deskorolce czy zwykłej hulajnodze. W razie zdarzenia rodzice lub opiekunowie powinni powiadomić policję i zarejestrować szkodę w ‘Lietuvos draudimas’” – przekazała Aurelija Kazlauskienė, dyrektor ds. klientów i marketingu.

Według badania spółki, 29 proc. kierowców na Litwie znalazło się w sytuacji grożącej wypadkiem z powodu niezdyscyplinowanego zachowania dzieci na drodze. „Lietuvos draudimas” prowadzi wrześniowe ubezpieczenie uczniów od 2000 roku.