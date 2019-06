Trzy osoby utonęły w ciągu długiego weekendu

vdu

W sobotę w Onyksztach utonął 50-letni mężczyzna. W niedzielę w Niemnie, w okolicach Kowna, utonęła kobieta. W rejonie święciańskim w jeziorze Oświe – 45-letni mężczyzna.

Do tragedii prawdopodobnie doszło w rejonie orańskim w jeziorze Ilgio. Poszukiwane zwłok topielca trwa od niedzieli.

Od początku maja bilans ofiar tragicznych kąpieli to 37 osób.

Ratownicy apelują do osób wypoczywających nad wodą o zachowanie ostrożności, rozwagę i korzystania ze strzeżonych kąpielisk. Przypominają o kategorycznym zakazie wchodzenia do wody po alkoholu.

Dzieci powinny kąpać się tylko pod opieką dorosłych w nadmuchiwanych kołach lub rękawkach. Nie powinno się skakać – w szczególności na głowę – do wody w nieznanym miejscu. Trzeba też pamiętać, by nie wskakiwać do wody, gdy ciało nagrzane jest długim pobytem na słońcu.