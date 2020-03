Trzy nowe przypadki koronawirusa na Litwie

vdu

„Wykryliśmy trzy nowe przypadki. Na razie dobrą wiadomością jest to, że wszystkie chore osoby przyjechały zza granicy, co oznacza, że nie przechodzimy do kolejnej fazy, w której wirus rozprzestrzenia się w środku kraju” – powiedział minister zdrowia Aurelijus Veryga podczas konferencji prasowej.

Według niego, jeden nowy przypadek został wykryty w Kłajpedzie – zaraziła się kobieta, która wróciła z Teneryfy, drugi – w Wilnie dla obywatelki Hiszpanii z Madrytu, a trzeci – w Kownie – u mężczyzny, który powrócił z Włoch.

Ogólna liczba zakażeń koronawirusem w kraju wzrosła do sześciu.