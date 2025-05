Trzy lata i cztery miesiące więzienia dla obywatela Gruzji za kradzież rzadkich książek z Uniwersytetu Wileńskiego

Prokuratura domaga się, by obywatel Gruzji Mikheil Zamtaradze został skazany na trzy lata i cztery miesiące więzienia za kradzież rzadkich i cennych książek z biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego. Podczas poniedziałkowej rozprawy w Sądzie Rejonowym miasta Wilna prokurator Inga Gulbickienė podkreśliła, że oskarżony przyznał się do winy, co pozwoliło na zastosowanie skróconej procedury dowodowej i obniżenie wymiaru kary o jedną trzecią.