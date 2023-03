Trwają deklaracje dochodów mieszkańców za 2022 rok

Państwowa Inspekcja Podatkowa do środy zamierza udostępnić za pośrednictwem elektronicznego systemu deklaracji wszystkie dane dotyczące dochodów i wydatków w ubiegłym roku ok. 2,3 mln mieszkańców. Zeznania podatkowe mieszkańcy mogą samodzielnie składać od 1 stycznia. Dotychczas uczyniło to blisko 420 tys. osób. Jednak Urząd Skarbowy zaleca zaczekać, zanim w systemie elektronicznym zostaną sporządzone wstępne deklaracje, które będą zawierały dane od podmiotów trzecich.