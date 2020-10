Na liście wyborczej znalazło się w tym roku prawie 2 i pół miliona wyborców. W związku z zagrożeniem koronawirusem przedterminowe głosowanie zostało wydłużone do 4 dni i potrwa do jutra włącznie.

Punkty wyborcze są czynne od 7 do 20. Wyborcy mogą oddać głos w dowolnym punkcie, nieżalenie od miejsca zamieszkania. W całym kraju pojawiło się więcej miejsc do głosowania. Przy alei Savanoriu 124 w Wilnie otwarto punkt do głosowania z samochodu.